Названы маркетинговые ходы уличных торговцев в дореволюционной Москве

Маркетинговые ходы уличных торговцев в дореволюционной Москве назвал в свой статье на «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт. По его словам, когда-то продавцы должны были обладать артистическим даром, чтобы иметь коммерческий успех.

«Они рекламировали свой товар стихами, частушками, произнося их громко, нараспев, с завлекающей улыбкой», — пояснил Бурт. В народе подобную рекламу называли «криками». Особо талантливые уличные торговцы таким образом могли собрать вокруг себя целую толпу.

«Продавец табачных изделий декламировал: "Папиросы «Дели» — кури две недели!", "Папиросы «Узбек», от которых сам черт убег!", "«Дрезина» и «Казак» — кури их с сыта и натощак!"» — привел пример историк. Он назвал такие изречения торговцев «затейливым жанром» устного народного творчества.

Ранее стали известны правила продажи мороженого в дореволюционной Москве. Впервые этот десерт появился в России в конце XVIII века.