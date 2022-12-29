Город
05:32, 29 декабря 2022
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Названы города с самыми высокими зарплатами водителей и продавцов

Названы города с самыми высокими зарплатами водителей и продавцов
Фото: Sergey Tarasov / Unsplash

Российские города с самыми высокими зарплатами водителей и продавцов назвали в своем рейтинге специалисты сервиса «Работа.ру». Материал имеется в распоряжении «Мосленты».

«Самую большую среднюю зарплату водителям предлагают в Москве — 110 тысяч рублей. В Красноярске такому работнику готовы платить средний оклад в 103 тысячи рублей, а в Казани — 101 тысячу рублей. В Санкт-Петербурге водители, в среднем, зарабатывают 98,6 тысячи рублей, а в Новосибирске — 96,6 тысячи рублей», — говорится в исследовании.

Востребованными специалистами в 2022 году также были продавцы. Самую высокую среднюю зарплату им готовы платить в Москве и Санкт-Петербурге — 49 тысяч рублей. Средний оклад в 42 тысячи рублей доступен продавцам в Красноярске. В Новосибирске работодатели, в среднем, оценили труд таких работников в 40 тысяч рублей, а в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге — в 38 тысяч рублей.

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