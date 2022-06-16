Названы способы защиты квартиры на время отпусков

Способы защиты квартиры во время отпусков в интервью Mir24.tv назвали адвокат Виктор Денисов и заместитель директора охранной компании «Альянс-безопасность» Михаил Горелов.

Специалисты порекомендовали не размещать в социальных сетях фотографии с отдыха во время отпуска, а сделать это только по приезде домой. Перед отъездом из дома необходимо проверить надежность замков и двери квартиры. «Как бывший сотрудник полиции могу сказать, что воры выбирают те двери, которые под силу открыть, а специалистов с отмычками можно пересчитать по пальцам. Установка хорошей двери во многом решает проблему: облизнувшись, вор пройдет мимо», — сообщил Денисов.

По словам собеседников, прежде чем проникнуть в жилище, воры некоторое время наблюдают за ним. Переполненный почтовый ящик может быть признаком того, что хозяев нет дома и путь в квартиру открыт. Показателем отсутствия жильцов также могут стать счетчики электроэнергии. Поэтому специалисты рекомендуют просить соседей или знакомых опустошать ящик и заранее перекрыть доступ к показателям электроэнергии.

Чтобы запутать преступников, наблюдающих за окнами, занавесками и светом по вечерам. можно использовать специальную программу, включающую свет время от времени, продолжили эксперты.

По словам завкафедрой ипотечного жилищного кредитования Финансового университета при Правительстве России Александра Цыганова, самый простой и надежный способ обезопасить квартиру от грабителей — оформить договор с вневедомственной охраной. Тогда в случае проникновения злоумышленников в жилище быстро приезжает наряд Росгвардии. Приборы можно поставить на дверь и окна, а также установить датчик движения.

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