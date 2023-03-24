14:55, 24 марта 2023
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На набережной Москвы-реки установили защитные барьеры от паводка
На набережных в центре Москвы выставили защиту от весеннего паводка.
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
На набережных в центре Москвы выставили защиту от весеннего паводка. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва 24».
По информации источника, пластмассовые ограждения, накрытые специальным материалом и наполненные водой, поставили у причалов. Для их устойчивости положили мешки с песком.
По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, подобные конструкции позволяют защитить от воды причалы и близлежащие подземные переходы. Такие блоки возводят в Москве весной уже не первой год.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке Москвы к весеннему сезону.