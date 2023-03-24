На набережной Москвы-реки установили защитные барьеры от паводка

На набережных в центре Москвы выставили защиту от весеннего паводка. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

По информации источника, пластмассовые ограждения, накрытые специальным материалом и наполненные водой, поставили у причалов. Для их устойчивости положили мешки с песком.