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02:32, 28 января 2023
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Москвич затеял драку и отправил в нокаут оппонента в центре города

Москвич затеял драку и отправил в нокаут оппонента в центре города
Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции по Басманному району города Москвы при содействии столичных оперативников был задержан москвич, который затеял драку и нанес тяжелый удар жителю Подмосковья в центре города. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «МВД Медиа».

«На улице Маросейка 31-летний местный житель затеял кулачный бой и отправил в нокаут жителя Подмосковья. Оппонент упал и ударился затылком о дорожное покрытие», — говорится в сообщении. Пострадавшего доставили в больницу.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ («Покушение на убийство»). В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее в Москве магазинный вор нокаутировал продавщицу «Пятерочки».

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