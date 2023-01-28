Москвич затеял драку и отправил в нокаут оппонента в центре города

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции по Басманному району города Москвы при содействии столичных оперативников был задержан москвич, который затеял драку и нанес тяжелый удар жителю Подмосковья в центре города. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «МВД Медиа».

«На улице Маросейка 31-летний местный житель затеял кулачный бой и отправил в нокаут жителя Подмосковья. Оппонент упал и ударился затылком о дорожное покрытие», — говорится в сообщении. Пострадавшего доставили в больницу.