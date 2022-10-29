Названа дата полного лунного затмения в Москве

Во вторник, 8 ноября, на востоке России ожидается полное лунное затмение. Дату ТАСС назвали в пресс-службе Московского планетария, где добавили, что явление можно будет увидеть и в столице.

«В Москве можно будет увидеть только самый конец затмения, его полутеневые фазы, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56), так как Луна все время затмения будет находиться под горизонтом», — сообщили астрономы.

Полностью видно затмение будет на востоке страны, в акватории Тихого океана, на западе Северной Америки и на севере Гренландии. Максимальная фаза ожидается в 13:59 по московскому времени. Продолжаться затмение будет почти шесть часов, уточнили в пресс-службе.

Ранее 25 октября в столице прошло солнечное затмение. Сообщалось, что в этот момент Солнце было закрыто Луной на 63 процента.