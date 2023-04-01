16:07, 01 апреля 2023
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Затопленный паводком коттеджный поселок в Подмосковье попал на видео
Коттеджный поселок в подмосковном Воскресенске затопило паводком.
Кадр: страница «Воскресенск 24 | Главные новости» во «ВКонтакте»
На видео попал полностью затопленный паводком коттеджный поселок «Золотая подкова» в подмосковном Воскресенске. Ролик опубликовали в группе «Воскресенск 24 | Главные новости» во «Вконтакте».
«Зато рыбу можно ловить прям из окна», «Может, глядя на такие примеры люди будут дотошнее выбирать место для строительства дома», «Сезон речной навигации открыт!», «Помимо сугробов еще и дожди лили, все речки разлились», — прокомментировали юзеры.
На ролике молодые люди передвигаются по поселку на лодке. По словам местных жителей, последний раз такое сильное подтопление было в 2013 году.
Ранее Каширское шоссе в Ленинском округе под Москвой затопило из-за дождя. Ситуация попала на видео.