Затопленный паводком коттеджный поселок в Подмосковье попал на видео

«Зато рыбу можно ловить прям из окна», «Может, глядя на такие примеры люди будут дотошнее выбирать место для строительства дома», «Сезон речной навигации открыт!», «Помимо сугробов еще и дожди лили, все речки разлились», — прокомментировали юзеры.

На ролике молодые люди передвигаются по поселку на лодке. По словам местных жителей, последний раз такое сильное подтопление было в 2013 году.

Ранее Каширское шоссе в Ленинском округе под Москвой затопило из-за дождя. Ситуация попала на видео.