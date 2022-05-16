Москвичам объяснили зависимость капремонта от типа фасада здания

О зависимости технологии ремонта от типа фасада здания «Мосленте» рассказали заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков и заместитель директора службы стройконтроля МКФ города Евгений Чуищев.

«В столице используются самые современные технологии обновления внешнего вида многоэтажек и других зданий. Для каждого типа фасада разработаны специальные технологии, которые позволяют, помимо прочего, восстановить технические характеристики дома», — отметил Кожиченков.

Ремонт зданий, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках, сказал Бирюков, подчеркнув, что отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет — это подтверждают многочисленные испытания и исследования. «При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе исправляется геометрия самих панелей, на втором проводится заполнение швов герметиком, а на третьем внешние стены грунтуют и окрашивают в два слоя», — объяснил он.

Чуищев обратил внимание на то, что в ходе проведения капитального ремонта в последние годы была реализована концепция поквартальных колористических решений. «Технология ремонта фасадов обусловлена нанесением полимерно-цементных составов с финишной покраской. Они имеют разные цвета и широко используются в жилых спальных районах. Лучшим решением за последние два года был пятый микрорайон Капотни», — рассказал он. Собеседник «Мосленты» добавил, что все краски, применяемые во время капремонта, обладают высокими паропроницаемыми свойствами, а значит, имеют устойчивость к воздействию влаги. Это обеспечивает долгое сохранение насыщенного цвета.

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