05:28, 31 января 2023
1 мин.
Заяц вышел к людям по замерзшей Москве-реке и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»
На замерзшей Москве-реке заметили зайца. Вышедшее к людям животное попало на видео в Telegram-канале «Москва на максималках».
На кадрах видно, как заяц бежит по присыпанному снегом льду. В сообществе отметили, что эти дикие животные, в отличие от лисиц, не так часто встречаются в городе.
Увиденное умилило пользователей сети: видео с русаком набрало более сотни лайков от комментаторов.
Ранее жители разных районов города начали сообщать о появлении лис в жилой зоне. Массовое нашествие животных связано с началом у особей брачного периода, пояснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.