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05:28, 31 января 2023
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Заяц вышел к людям по замерзшей Москве-реке и попал на видео

Заяц вышел к людям по замерзшей Москве-реке и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»

На замерзшей Москве-реке заметили зайца. Вышедшее к людям животное попало на видео в Telegram-канале «Москва на максималках».

На кадрах видно, как заяц бежит по присыпанному снегом льду. В сообществе отметили, что эти дикие животные, в отличие от лисиц, не так часто встречаются в городе.

Увиденное умилило пользователей сети: видео с русаком набрало более сотни лайков от комментаторов.

Ранее жители разных районов города начали сообщать о появлении лис в жилой зоне. Массовое нашествие животных связано с началом у особей брачного периода, пояснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

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