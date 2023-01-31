Заяц вышел к людям по замерзшей Москве-реке и попал на видео

На кадрах видно, как заяц бежит по присыпанному снегом льду. В сообществе отметили, что эти дикие животные, в отличие от лисиц, не так часто встречаются в городе.

Увиденное умилило пользователей сети: видео с русаком набрало более сотни лайков от комментаторов.

Ранее жители разных районов города начали сообщать о появлении лис в жилой зоне. Массовое нашествие животных связано с началом у особей брачного периода, пояснил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.