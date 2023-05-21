В Подмосковье заживо сгорел подросток

Подросток заживо сгорел в сарае в подмосковном поселке Дубовая Роща, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По имеющимся у источника данным, в сарае 14-летнего юношу заперли его друзья. Таким образом ребята хотели пошутить над приятелем. Они забили дверь гвоздями и ушли. В это время в сарае по неизвестной причине начался пожар. Запертый школьник не смог выбраться из помещения и погиб. Причины возгорания устанавливаются.

Официальным подтверждением информации «Мослента» пока не располагает.

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