Город
04:19, 24 ноября 2022
1 мин.

С 2023 года всех новорожденных в Подмосковье будут проверять по-новому

С 2023 года всех новорожденных в Подмосковье будут проверять по-новому
Фото: Gigin Krishnan / Unsplash

С 1 января 2023 года в Подмосковье новорожденных будут проверять на 36 генетических заболеваний. О новостях неонатального скрининга сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Уже с начала следующего года всех новорожденных в регионе будут тестировать не на 5 наследственных заболеваний, как сейчас, а на 36. Перечень будет включать, в том числе, диагностику детской спинальной мышечной атрофии», — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. По ее словам, такой скрининг необходим для выявления детей, попадающих в группу риска и требующих тщательного наблюдения узкопрофильных специалистов, особенно в первый год жизни.

В ведомстве уточнили, что если у новорожденного будет выявлено отклонение от нормы, специалисты медучреждения свяжутся с родителями для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее главный врач детской Городской клинической больницы имени З. А. Башляевой столичного Депздрава Исмаил Османов назвал возраст наибольшей уязвимости детей для болезней.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.