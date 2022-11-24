С 2023 года всех новорожденных в Подмосковье будут проверять по-новому

С 1 января 2023 года в Подмосковье новорожденных будут проверять на 36 генетических заболеваний. О новостях неонатального скрининга сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Уже с начала следующего года всех новорожденных в регионе будут тестировать не на 5 наследственных заболеваний, как сейчас, а на 36. Перечень будет включать, в том числе, диагностику детской спинальной мышечной атрофии», — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Светлану Стригункову. По ее словам, такой скрининг необходим для выявления детей, попадающих в группу риска и требующих тщательного наблюдения узкопрофильных специалистов, особенно в первый год жизни.

В ведомстве уточнили, что если у новорожденного будет выявлено отклонение от нормы, специалисты медучреждения свяжутся с родителями для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее главный врач детской Городской клинической больницы имени З. А. Башляевой столичного Депздрава Исмаил Османов назвал возраст наибольшей уязвимости детей для болезней.