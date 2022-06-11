Москвичей рассмешил зеленый слоник в центре столицы

Арт-объект в виде надувного зеленого слоника появился на площади в центре столицы. Москвичи с юмором отреагировали на инсталляцию в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Автор топика рассказала, что объект выставлен на Павелецкой площади в Москве. Художник Михаил Цатурян, по ее словам, хотел таким образом привлечь внимание к проблеме вымирания слонов в Африке и Азии. Москвичка также отметила, что подобный объект, высотой больше 20 метров, в 2019 году находился в Кузьминском парке.

Однако пользователи в комментариях с иронией отреагировали на надувную фигуру, отметив, что в России этих животных водится мало. «Россия — родина слонов!», — написал один из подписчиков. «Какой дивный слоник… зеленый», — также добавила одна из пользовательниц.

Ранее в московском дворе появилась пародия на знаменитую скульптуру.