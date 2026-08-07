Земли в Подмосковье захватили кроты

Популяция кротов в Подмосковье за год увеличилась примерно в два раза. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По его данным, рост численности зверьков зафиксирован в Дмитровском, Истринском, Можайском, Домодедовском, Орехово-Зуевском и Одинцовском округах региона.

Причиной называются увеличение количества дождевых червей и другой кормовой базы, рост площади дачной застройки (рыхлая почва — идеальная среда для обитания кротов), а также сокращение числа лис, ласок и сов.

«Если какого-то организма становится больше, то к следующему сезону все стабилизируется из-за появления естественных врагов или вспышки болезней», — прокомментировал биолог и агроном Михаил Воробьев.

Он рекомендовал не уничтожать кротов и применять гуманные методы защиты территорий, например подземные противокротовые сетки или ультразвуковые отпугиватели.

Ранее сообщалось, что в Московской области водитель нашел в автобусе после рейса черепаху.