Перечислены самые частые жалобы москвичей на самочувствие

Самые частые жалобы на самочувствие, с которыми обращаются жители столицы в павильоны «Здоровая Москва», агентству «Москва» назвала главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

К числу наиболее часто беспокоящих горожан симптомов она отнесла слабость, боли в груди, одышку, повышенную утомляемость, головные боли, онемение или покалывание в конечностях. Причиной возникновения всего перечисленного, по ее мнению, может быть наличие серьезных заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем организма. «По результатам пройденных чекапов, мы чаще всего выявляем у москвичей именно указанные патологии. По итогу работы павильонов "Здоровая Москва" с начала сезона именно проблемы с работой сердца и сосудов, легких и щитовидной железы являются наиболее распространенными у наших пациентов», — заявила Шиндряева.

Врач подчеркнула: чтобы своевременно обнаружить у себя развитие патологии, нужно регулярно проходить диспансеризацию, измерять артериальное давление и пульс, проверять содержание сахара в крови. «Если вовремя выявить отклонения и начать лечение, можно избежать серьезных последствий», — сказала она.

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