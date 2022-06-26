Москвичам пообещали рекордную жару

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова в разговоре с РИА Новости пообещала москвичам рекордную жару.

По ее словам, в предстоящий понедельник, 27 июля, температура в столице будет близка к рекорду 2021 года в 33,6 градуса. «В этом году мы будем близко к этому рекорду, у нас прогнозируется 31-33 градуса днем по Москве», — сказала метеоролог.

Помимо аномальной жары в столице в этот день ожидаются умеренной интенсивности кратковременные дожди.

Ранее в Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует 18:00 воскресенья, 26 июня.