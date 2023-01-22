Стало известно об опасности популярного у россиян жаропонижающего

Об опасности популярного у россиян жаропонижающего в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, старший преподаватель кафедры фармакологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Андрей Кондрахин. Стало известно, что парацетамол является токсичным.

«Поэтому применение парацетамола должно быть ограничено, нельзя пренебрегать инструкцией. Если мы принимаем парацетамол по инструкции, печень получает нагрузку, но справляется с ней», — объяснил он.

Нормой препарата для человека весом 70 килограммов фармаколог назвал не более восьми таблеток парацетамола в дозировке по 500 миллиграммов. Однако лучше, по его словам, ограничиться лишь тремя-четырьмя приемами. При этом между приемами таблетки должно пройти четыре-шесть часов.

Кроме того, Кондрахин напомнил, что парацетамол запрещено принимать в один день с алкоголем и препарат противопоказан людям с заболеваниями печени.

Ранее простой способ лечения насморка порекомендовала врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Рая Жиляева.