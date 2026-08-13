Желание россиянки вылечиться народными средствами обернулось жуткими ожогами

Пожилая женщина перепутала борщевик с лопухом и получила серьезные ожоги в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как выяснилось, пострадавшая пыталась вылечить инфекционное заболевание народными средствами, но по ошибке сорвала вместо лопуха лист борщевика. В результате ноги женщины оказались поражены сильными ожогами.

«Сок растения попадает на кожу и одежду, а затем под воздействием ультрафиолета появляется фитофотодерматит», — объяснил врач общей практики Александр Кофанов.

Пострадавшей оказали оперативную помощь: обработали раны антибактериальным препаратом, для снятия аллергических симптомов ввели антигистаминное средство. Для восстановления кожи, пораженной ожогами, пациентке назначили мазь с ионами серебра. Кроме того, после образования нового кожного покрова пораженные участки кожи придется для заживления обрабатывать специальным средством.

В публикации указали, что сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, но пока остается под наблюдением врачей. Ей делают перевязки и следят за заживлением ран.

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