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05:35, 18 ноября 2022
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В подмосковной больнице спасли «железного человека»

В подмосковной больнице спасли «железного человека»
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

«Железного человека» спасли врачи городской больницы города Пушкино, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Мужчина получил термохимический ожог 40 процентов тела в результате взрыва бака с алюминиевой пылью.

«Пациент находился в тяжелом состоянии, что потребовало его экстренной госпитализации в реанимационное отделение, где реаниматологи преодолели проявления ожогового шока», — привели в пресс-службе слова заведующего первым хирургическим отделением больницы Артема Косова.

Параллельно хирурги отмыли кожные покровы пациента и выполнили некрэктомию — удалили нежизнеспособные ткани, продолжил врач. Пострадавшему также провели медикаментозную терапию. Сейчас состояние пациента стабилизировалось. Его перевели из реанимации в хирургическое отделение для дальнейшего лечения

Когда мужчину только привезли в больницу, его кожа была покрыта серебристым напылением алюминия, под которым оказались ожоги второй и третьей степени. По этой причине его и назвали «железным человеком». В Минздраве отметили, что пренебрежение правилами техники безопасности едва не стоило мужчине жизни, и рубцы на его лице и теле останутся навсегда. Специалисты призвали россиян к соблюдению техники безопасности при работе с опасными материалами.

Ранее подмосковные врачи спасли жизнь мужчине с многочисленными переломами костей таза. Специалисты провели срочную семичасовую операцию.

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