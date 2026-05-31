Опубликовано 31 мая 2026, 10:32
Железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе возобновится в июне

РЖД: С 21 июня возобновится железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе.
Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Россия возобновит прямое железнодорожное сообщение с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

С 21 июня между Москвой и Душанбе стартует курсирование пассажирского поезда, приостановленное из-за COVID-19 в 2020 году.

«Пассажирский поезд №423/424 Душанбе – Москва формирования ГУП "Рохи Охани Точикистон" будет курсировать один раз в две недели отправлением: из Душанбе по воскресеньям с 21 июня, из Москвы по четвергам с 25 июня», — заявили в компании.

Уточняется, что время в пути составит около четырех суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России.

Автор:Анна Вальман
