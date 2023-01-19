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09:39, 19 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области
Фото: Пелагия Тихонова / Агентство «Москва»

В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения до 22:00 пятницы, 20 января», — говорится в сообщении. Аналогичное предостережение актуально и для жителей Подмосковья.

По данным синоптиков, в четверг, 19 января, в столице ожидается облачная погода с небольшим и местами умеренным дождем. Кроме того, горожан предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве до 21:00 19 января действует предупреждение о сильном ветре.

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