«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области

В Москве и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Прочие опасности. Гололедица. Период предупреждения до 22:00 пятницы, 20 января», — говорится в сообщении. Аналогичное предостережение актуально и для жителей Подмосковья.

По данным синоптиков, в четверг, 19 января, в столице ожидается облачная погода с небольшим и местами умеренным дождем. Кроме того, горожан предупредили о ветре с порывами до 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс пяти градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве до 21:00 19 января действует предупреждение о сильном ветре.