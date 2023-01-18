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09:39, 18 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Ветер, местами порывами до 15 метров секунду. Период предупреждения с 21:00 18 января до 21:00 19 января», — говорится в сообщении. Аналогичное предостережение актуально и для жителей Подмосковья.

По данным синоптиков, в среду, 18 января, в столице ожидается до плюс 1-3 градусов тепла, мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. В четверг, 20 января, температура в городе поднимется до 5 градусов, осадки в виде дождя продолжатся.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Крещение в столице ожидается мрачная и дождливая погода. При этом температура воздуха прогреется до рекордных значений.

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