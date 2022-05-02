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В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Согласно сообщению, во вторник, 3 мая, в столице и области ожидается сильный ветер, порывы которого местами будут достигать 17 метров в секунду. «Период предупреждения — с 9:00 до 21:00», — процитировало агентство синоптиков.

Ранее о ветре и дожде жителей Московского региона предупредил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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