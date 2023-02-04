В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 09:00 воскресенья, 5 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в городе ожидается облачная погода и от минус двух до нуля градусов. В столице пройдет небольшой снег, по области местами умеренный.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что устойчивые морозы вернутся в Москву после 8 февраля. «Морозы окрепнут в Москве и Петербурге до минус 10-15 градусов», — рассказал синоптик.