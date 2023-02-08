«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области до четверга, 9 февраля, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 12:00 9 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, температура воздуха в городе днем в среду, 8 февраля, составит от трех до пяти градусов мороза. По области — от трех до восьми градусов мороза. Атмосферное давление составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

9 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег. Днем в столице и области потеплеет до одного градуса.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что устойчивые морозы вернутся в Москву после 8 февраля.