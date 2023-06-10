«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за сильного ветра, сообщает Гидрометцентр России.

Как сообщает метеослужба, в Москве до 21:00 субботы, 10 июня, ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По данным синоптиков, в субботу в столице ожидается до плюс 16-18 градусов, облачно и без осадков. В воскресенье, 11 июня, характер погоды не изменится.

Ранее метеоролог Тишковец заявил о возвращении майской погоды в Москву.