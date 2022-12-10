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10:08, 10 декабря 2022
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: Александра Краснова / ТАСС

На территории Москвы и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за неблагоприятных метеорологических условий. Предупреждение появилось на прогностических картах Гидрометцентра России.

«Москва. Прочие опасности. Период предупреждения до 22:00 10 декабря. Гололедица. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 00:00 11 декабря», — говорится в сообщении. Также синоптики предупредили горожан о налипании мокрого снега.

В Подмосковье предупреждение о гололедице действует до 22:00 10 декабря.

Ранее рекордные снегопады в Москве спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, выпавший накануне снег — лишь «легкая разминка перед грядущим буйством настоящей стихии».

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