«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до понедельника, предупредил Гидрометцентр России.

«Гололедно-изморозевое отложение. Местами гололед, налипание мокрого снега. Период предупреждения до 13:00 12 декабря», — говорится в сообщении.

Так, 11 декабря в городе ожидается умеренные небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха составит минус 2 градуса.

В ночь на 12 декабря возможны обильные осадки, температура будет составлять от минус 1 до плюс 1 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 2-4 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о «русских морозах» под Новый год. По его словам, в декабре-январе температура воздуха будет опускаться до 10-13 градусов.