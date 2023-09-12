«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

«Желтый» уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщает метеослужба, туман ожидается в Москве и области с 21:00 12 сентября до 9:00 13 сентября.

По информации синоптиков, в среду, 13 сентября в столичном регионе прогнозируется сухая и теплая погода без осадков, столбики термометров поднимутся до 20-22 градусов.

Ранее метеоролог Вильфанд назвал дату похолодания в Москве.