«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до воскресенья, передает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 11:00 15 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По данным синоптиков, в пятницу в столице ожидается минус 2-4 градуса, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В субботу и воскресенье осадки продолжатся, ожидается потепление до нуля градусов.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о новой волне холода в третьей декаде января.