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12:07, 14 января 2023
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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве, сообщает Гидрометцентр России. Новое предупреждение действует до 23 часов воскресенья, 15 января.

«Гололедно-изморозевое отложение. Слабый гололед», — говорится в прогнозе ведомства.

Ранее москвичей предупредили о новой волне холода. Возвращение морозов возможно в третьей декаде января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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