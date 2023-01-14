12:07, 14 января 2023
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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве, сообщает Гидрометцентр России. Новое предупреждение действует до 23 часов воскресенья, 15 января.
«Гололедно-изморозевое отложение. Слабый гололед», — говорится в прогнозе ведомства.
Ранее москвичей предупредили о новой волне холода. Возвращение морозов возможно в третьей декаде января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.