«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области, предупреждает Гидрометцентр России.

«Гололедица. Период предупреждения до 21 часов 16 февраля», — говорится в сообщении. Предостережение актуально как для москвичей, так и для жителей Подмосковья.

По данным синоптиков, сегодня, 15 февраля, в течение дня в столичном регионе температура опустится максимум до минус четырех градусов, а ночью может достичь отметки в минус 11 градусов. В четверг, 16 февраля, ожидается от минус трех до пяти градусов днем и от минус 11 до 13 ночью.

Ранее синоптик пообещал москвичам скорое наступление весны. Метеоролог добавил, что в этом месяце столичных жителей еще ждут небольшие перепады температур, но обойдется уже без сильных морозов.