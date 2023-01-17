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15:13, 17 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Агентство «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до четверга, 19 января, передает Гидрометцентр России.

«Ветер. Местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения до 21:00 17 января», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. До 6:00 19 января жителей также оповещают о сильной гололедице. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, в среду, 18 января, в столице ожидается до плюс 1-3 градусов, облачно, с мокрым снегом и дождем. В четверг, 19 января, осадки продолжатся, столбики термометра поднимутся до 5 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что на Крещение в столице ожидается мрачная и дождливая погода, при этом температура воздуха прогреется до рекордных значений.

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