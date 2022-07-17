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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве и в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Предупреждение о непогоде действует с 12 до 18 часов воскресенья, 17 июля. Местами ожидается гроза.

Ранее москвичей предупредили о похолодании. Ночная температура в городе опустится до 11-12 градусов, в области — до 8-13. Синоптик Татьяна Позднякова отметила, что отставание от климатической нормы составит примерно 1,5-2 градуса.

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