«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и в Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Предупреждение о непогоде действует с 12 до 18 часов воскресенья, 17 июля. Местами ожидается гроза.

Ранее москвичей предупредили о похолодании. Ночная температура в городе опустится до 11-12 градусов, в области — до 8-13. Синоптик Татьяна Позднякова отметила, что отставание от климатической нормы составит примерно 1,5-2 градуса.