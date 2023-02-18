В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до утра воскресенья, 19 февраля, предупреждает Гидрометцентр России.

«Москва. Гололедица. Период предупреждения до 10:00 19 февраля», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, ожидается снег, который усилится в последний день недели. Прогнозируются снежные заносы и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы действует на территории столицы и Московской области до 22:00 18 февраля.