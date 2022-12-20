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12:04, 20 декабря 2022
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Период предупреждения — до 23:00 21 декабря. Гололедица», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что декабрьские снегопады в Москве побили рекорд снежного декабря 1941 года.

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