«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Период предупреждения — до 23:00 21 декабря. Гололедица», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что декабрьские снегопады в Москве побили рекорд снежного декабря 1941 года.