«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Прочие опасности, сильная гололедица. Период предупреждения до 19:00 понедельника, 26 декабря», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья до 16:00 26 декабря.

По данным Гидрометцентра, днем в субботу в столице ожидается до минус 5-7 градусов. Ночью температура может опуститься до минус 11 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от минус 5 до минус 10 градусов, в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 13 градусов.

Ранее россиянам дали рекомендации по подготовке к резкой смене климата.