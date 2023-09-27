21:22, 27 сентября 2023
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В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за тумана.
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com
«Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Московской области из-за тумана. Объявление появилось на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, в столичном регионе с 01:00 до 09:00 четверга, 28 сентября, ожидается ухудшение видимости на дорогах на расстоянии 200-700 метров.
Согласно прогностической карте, в этот день в Москве ожидается до 20-22 градусов и небольшой ветер с порывами до 10 метров в секунду. День пройдет без осадков. Температура в ночные часы составит 7-9 градусов.
Ранее синоптик Леус назвал москвичам дату пика последнего тепла в сентябре.