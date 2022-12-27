«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

В Москве и Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега, передает Гидрометцентр России.

«Москва. Обледенение, сильный снег. Период предупреждения с 21:00 27 декабря до 21:00 28 декабря», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости отметил, что за сутки высота снежного покрова, который сейчас составляет 20 сантиметров, увеличится еще на 5-7 сантиметров.

По его словам, температура воздуха в течение недели будет расти. Во вторник потеплеет с минус 8 до минус 6 градусов утром и от 0 до минус 2 градусов вечером. В среду и четверг дневная температура составит от 0 до минус 2 градусов, в пятницу — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее москвичам пообещали «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь.