09:42, 28 декабря 2022
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В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлил Гидрометцентр России. Горожан предупредили об опасных условиях на дорогах.
«Москва. Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 02:00 четверга, 29 декабря. Местами сильная гололедица», — говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение действует на территории Подмосковья.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с РИА Новости предупредила москвичей о сохранении небольшого снегопада до вечера среды, 28 декабря.
«Температура останется существенно выше нормы, в течение дня в городе и области мы обещаем от нуля до минус двух градусов», — сказала она.
Ранее москвичам пообещали «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь.