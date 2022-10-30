«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве и области в воскресенье, 30 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы, предупреждает Гидрометцентр России.

В столице ожидается ветер с порывами 15-20 метров секунду, местами гололедица. Предупреждение действует с 19:00 30 октября до 21:00 понедельника, 31 октября.

В Подмосковье порывы ветра могут достигать 18-20 метров в секунду, местами также возможна гололедица. Предупреждение действует с 18:00 30 октября до 21:00 31 октября.

Ранее москвичей предупредили о заморозках на предстоящей неделе.