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10:06, 30 ноября 2022
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Подмосковье
Фото: Aaron Burden / Unsplash

«Желтый» уровень погодной опасности вновь продлен в Москве и Подмосковье, предупреждает Гидрометцентр России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 11:00 1 декабря», — говорится в сообщении.

В среду, 30 ноября, в Московском регионе ожидается до минус 5-7 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. Ночью температура опустится до минус 11-13 градусов. В четверг, 1 декабря, температура днем будет ниже предыдущих значений и опустится до минус 6-8 градусов, ночью до минус 12-14 градусов. Ожидается также переменная облачность, без осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Подмосковья о морозах до минус 18 градусов.

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