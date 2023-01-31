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09:43, 31 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве
Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до среды, передает Гидрометцентр России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 22:00 1 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья.

По информации синоптиков, в городе ожидается от минус одного до плюс одного градуса тепла, облачно, небольшие осадки. В среду будет небольшой снег, температура опустится до минус двух градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «мартовскую погоду».

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