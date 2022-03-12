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В Москве продлили «желтый» уровень опасности

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В Москве продлили «желтый» уровень опасности
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера воскресенья, 13 марта. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«В Москве погода потенциально опасна. Гололедица — период предупреждения до 20:00 13 марта», — сообщили синоптики. Аналогичное предостережение было сделано и для Подмосковья.

Ранее была названа дата возвращения весенней погоды в столицу.

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