В Москве продлили «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера воскресенья, 13 марта. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«В Москве погода потенциально опасна. Гололедица — период предупреждения до 20:00 13 марта», — сообщили синоптики. Аналогичное предостережение было сделано и для Подмосковья.

Ранее была названа дата возвращения весенней погоды в столицу.