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В Подмосковье продлили желтый уровень опасности

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В Подмосковье продлили желтый уровень опасности
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Подмосковье желтый уровень опасности продлили до понедельника, 14 марта, из-за гололедицы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Московская область. Погода потенциально опасна. Гололедица — период предупреждения до 00:00 14 марта», — передали метеорологи.

Ранее синоптики объявляли о продлении желтого уровня опасности из-за гололедицы в столичном регионе до вечера воскресенья, 13 марта.

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