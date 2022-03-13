В Подмосковье продлили желтый уровень опасности

В Подмосковье желтый уровень опасности продлили до понедельника, 14 марта, из-за гололедицы. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Московская область. Погода потенциально опасна. Гололедица — период предупреждения до 00:00 14 марта», — передали метеорологи.

Ранее синоптики объявляли о продлении желтого уровня опасности из-за гололедицы в столичном регионе до вечера воскресенья, 13 марта.