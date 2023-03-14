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14:49, 14 марта 2023
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В Москве объявили «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы.

В Москве объявили «желтый» уровень опасности
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение в силе до четверга, 16 марта.

«Местами на дорогах гололедица. Период предупреждения до 00:00 16 марта», — говорится в сообщении о Москве. Аналогичное предостережение действует на территории Подмосковья.

Как сообщают синоптики, во вторник, 14 марта, в столице ожидается облачная погода до плюс 3-5 градусов тепла с мокрым снегом и дождем. В среду, 15 марта, потеплеет до семи градусов, осадков не ожидается. В четверг, 16 марта, в городе снова пройдет снег с дождем, температура опустится до 3-5 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в столице.

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