В Москве объявили «желтый» уровень опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России. Предупреждение в силе до четверга, 16 марта.

«Местами на дорогах гололедица. Период предупреждения до 00:00 16 марта», — говорится в сообщении о Москве. Аналогичное предостережение действует на территории Подмосковья.

Как сообщают синоптики, во вторник, 14 марта, в столице ожидается облачная погода до плюс 3-5 градусов тепла с мокрым снегом и дождем. В среду, 15 марта, потеплеет до семи градусов, осадков не ожидается. В четверг, 16 марта, в городе снова пройдет снег с дождем, температура опустится до 3-5 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал резкое потепление в столице.