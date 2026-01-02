«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 2 января

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности с 13:00 до 21:00 пятницы, 2 января, из-за прогнозируемой метели с порывами ветра до 15 метров в секунду. Об этом проинформировали в пресс-службе Гидрометцентра.

«Период предупреждения с 13:00 до 21:00 2 января. Местами метель, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — сказано в сообщении.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что к Рождеству высота сугробов в российской столице достигнет 30 сантиметров. Из-за снегопадов они только продолжат увеличиваться.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве волна морозной погоды в столичном регионе может удержаться до 6 января. Помимо этого, синоптик уточнила, что устойчивый снежный покров уже сформировался.