«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 2023 года

До 2 января 2023 года в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр России.

«Москва. Гололедица. Прочие опасности. Период предупреждения до 21:00 02 января», — говорится в сообщении.

В Подмосковье предупреждение о «желтом» уровне опасности из-за гололедицы действует до 13:00 субботы, 31 декабря. После этого погодные условия, по данным метеорологов, нормализуются.

Ранее «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что температура может оказаться плюсовой.