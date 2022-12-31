Город
10:58, 31 декабря 2022
1 мин.

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 2023 года

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до 2023 года
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

До 2 января 2023 года в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентр России.

«Москва. Гололедица. Прочие опасности. Период предупреждения до 21:00 02 января», — говорится в сообщении.

В Подмосковье предупреждение о «желтом» уровне опасности из-за гололедицы действует до 13:00 субботы, 31 декабря. После этого погодные условия, по данным метеорологов, нормализуются.

Ранее «супермягкую погоду» в новогоднюю ночь пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он сообщил, что температура может оказаться плюсовой.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.