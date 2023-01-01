«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье

Об объявлении в Подмосковье «желтого» уровня погодной опасности предупреждает Гидрометцентр России.

«Московская область. Гололедица. Прочие опасности. Период предупреждения с 13:00 воскресенья, 1 января, до 21:00 понедельника, 2 января», — рассказали метеорологи.

Ранее сообщалось о продлении «желтого» уровня погодной опасности до вечера понедельника в столице. Причиной также стал гололед.