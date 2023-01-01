10:50, 01 января 2023
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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Подмосковье
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Об объявлении в Подмосковье «желтого» уровня погодной опасности предупреждает Гидрометцентр России.
«Московская область. Гололедица. Прочие опасности. Период предупреждения с 13:00 воскресенья, 1 января, до 21:00 понедельника, 2 января», — рассказали метеорологи.
Ранее сообщалось о продлении «желтого» уровня погодной опасности до вечера понедельника в столице. Причиной также стал гололед.