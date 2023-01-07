Москвичи решили жениться в Рождество

Около 50 пар москвичей решили пожениться в праздник Рождества Христова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

«При открытии приема заявлений на январские праздники быстрее всего заполняются места именно на 7 января. В этом году более 50 пар поженятся во Дворце бракосочетания №1 и Кутузовском дворце бракосочетания», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в эти новогодние праздники в Москве уже поженились около 200 пар, церемонии прошли во дворцах бракосочетания №1, №4, №5 и Кутузовском дворце бракосочетания. В прошлом году с 5 по 9 января поженились 170 пар.

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