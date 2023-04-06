Женщина погибла под упавшим шифоньером в Москве

Москвичку придавило мебелью в собственной квартире, сообщает Telegram-канал MK.RU.

По данным издания, тело 44-летней жительницы столицы нашел ее знакомый, живущий в этом же доме на другом этаже. Перед этим москвич не смог дозвониться до нее и пошел проведать лично. В квартире он нашел погибшую хозяйку, придавленную упавшим шифоньером, — его острый угол попал на шею женщине.

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

Ранее стало известно, что в Москве выжила девушка, выпавшая из окна седьмого этажа многоквартирного дома.